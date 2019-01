De Lely-suite is een documentaire over het ‘grote leven’ van de waterbouwkundige en staatsman ingenieur Cornelis Lely als drijvende kracht achter de Zuiderzeewerken én als de voormalig gouverneur van Suriname waar hij de Lawa-spoorlijn aanlegde. De documentaire is een muzikale ode aan Cornelis Lely in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet.

Leitmotiv in de documentaire is de speciaal gecomponeerde Lely-suite, door musici live uitgevoerd - gebruikmakend van de natuurelementen - op de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland.

De Lely-suite is een bijzonder visueel herdenkingsdocument en tevens een muzikale ode aan Lely en de Zuiderzeewerken, gemaakt in het kader van de herdenking van 100 jaar Zuiderzeewet. De wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee werd in het Staatsblad van 14 juni 1918 afgekondigd. Het was het startsein voor een van werelds grootste waterbouwkundige projecten. De woeste Zuiderzee werd ingedamd tot het IJsselmeer waar vervolgens diverse polders werden aangelegd.

In de documentaire komen diverse mensen aan het woord: een waterbouwkundig ingenieur, een steenzetter, een baggeraar, een van de eerste bewoners van de polder, een visser, een historicus, een journalist, een biograaf, een kunstenaar en de achterkleinzoon van Lely. Betrokkenen, die ieder uit een ander perspectief vertellen over Lely en over de uitvoering van de Zuiderzeewet, die het aanzien van Nederland aanzienlijk heeft veranderd. Een magistrale verandering!

De Lely-suite is als museale applicatie ook te zien in diverse musea, met name rondom de voormalige Zuiderzee. De applicatie stond al in Batavialand in Lelystad, in het Stadsmuseum Harderwijk, het Huizermuseum en is van 20 december t/m 18 januari te bekijken in Museum Elburg. Vanaf 19 januari staat de applicatie in de Speeltoren te Monnickendam.