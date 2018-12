Buurt is verpauperd pand in Zeddam zat

ZEDDAM - Meerdere buurtbewoners van het voormalige hotel Moors in Zeddam zijn het zat. Al meer dan zes jaar staat het pand aan de Benedendorpsstraat te verpauperen. De buurt wil dat de gemeente Montferland actie onderneemt.

'Wij hebben geen enkele zekerheid over wat er met het pand gaat gebeuren', aldus buurtbewoner Ed Fenneman. Hij en zijn vrouw Hennie hebben hun huis naast het leegstaande pand al een tijdlang te koop staan, maar krijgen het niet verkocht. 'Wij kunnen potentiële kopers niet mededelen wat de plannen zijn en daarom haken ze af.'

Ook CDA-raadslid Jurge Menting, inwoner van Zeddam, vindt dat er snel wat moet gebeuren met het verpauperde pand. 'Dat pand staat al jarenlang leeg en dat is een doorn in het oog voor iedereen die er langs komt of in Zeddam woont. Het is een vervelende plek om te zien met dichtgetimmerde ramen en dakpannen die eraf vallen. Het is gewoon niet veilig en ik denk dat de buurt zich daarom terecht zorgen maakt.'



De buurtbewoners willen maar één ding, dat het pand wordt gesloopt. Fenneman: 'En daarna de bouwplannen doorvoeren zoals ze er liggen. Dan heb je weer een buurt en in dit geval mooie appartementen. Daar is veel vraag naar bij vooral oudere inwoners van Zeddam. Dit pand staat sinds 2012 leeg, dat is in een dusdanige staat dat wij ons afvragen of er op dit moment nog wat van te maken valt. Maak er desnoods een speelweide van als er geen andere bouwplannen zijn. Alles beter dan dit.' Ook Menting is van mening dat het pand beter tegen de vlakte kan: 'Wij juichen de bouw van appartementen toe, dus van mij mag het pand verdwijnen.'



Burgemeester gaat gesprek aan

Burgemeester De Baat heeft aangegeven in gesprek te gaan met de Bon Groep die eigenaar is van het pand. Over de ontwikkelingen van die gesprekken worden verder nog geen mededelingen gedaan. 'Ik heb er echt vertrouwen in dat de burgemeester erachteraan gaat zitten. Dat heeft hij ook toegezegd', aldus Fenneman. Bon Groep laat weten nog geen bericht te hebben gehad van Montferland.