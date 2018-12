Bronckhorst op vingers getikt door rechter

HENGELO - De gemeente Bronckhorst heeft steken laten vallen bij de afhandeling van een rapport naar de vraag of commissielid Herman Stapelbroek van Gemeentebelangen Bronckhorst integer heeft gehandeld. Dat oordeelt de rechtbank in Zutphen.

'Het commissielid kreeg niet voldoende de gelegenheid het rapport te bestuderen en daarop samen met zijn advocaat te reageren, voordat het aan de gemeenteraad werd voorgelegd', zo oordeelt de rechtbank. De uitkomst van het rapport hield in dat het commissielid vertrouwelijke informatie ’te eigen bate' heeft gebruikt. In een brief via zijn advocaat reageerde het commissielid op het rapport, maar de gemeente verzuimde deze brief aan de opsteller van het rapport voor te leggen.

'In de brief van de advocaat worden argumenten aangevoerd tegen de uitkomst van het onderzoek waaraan niet zomaar voorbij gegaan kan worden', aldus de rechtbank, die niet uitsluit dat de onderzoeker tot een andere uitkomst zou zijn gekomen als hij de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid op zijn rapport had gelezen.



Daarnaast heeft Bronckhorst onjuist gehandeld, omdat het rapport tijdens een raadsvergadering werd besproken zonder aan de onderzoeker te vragen wat hij vond van de reactie van het commissielid op het rapport. Ook plaatste de gemeente voorafgaand aan die vergadering het rapport op haar website, maar niet de reactie van het commissielid. 'Daarmee heeft de gemeente op een selectieve manier informatie verstrekt en kan de algemene opinie op een eenzijdige manier worden beïnvloed.' Bronckhorst moet als schadevergoeding een deel van de advocaatkosten van het commissielid vergoeden.