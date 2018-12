Boeren stappen vroegtijding uit overleg minister en dienen klacht in bij Europese Commissie

DEN HAAG - Boerenactiegroep Innovatief uit de Knel is vanochtend vroegtijdig uit een overleg met minister Carola Schouten gestapt. 'De minister wil niet bewegen als we het hebben over het fosfaatrechtenstelsel', zegt Henk Antonissen van die actiegroep. De boeren dienen een klacht in bij de Europese Commissie.

Daarnaast gaan ze in overleg met de verschillende politieke partijen in Den Haag om een motie op tafel te krijgen waarin staat dat het fosfaatrechtenstelsel wordt opgeschort. De boetes die uitgedeeld worden omdat boeren teveel stikstof uitstoten omdat ze teveel koeien hebben, moeten bevroren worden. Ook willen de boeren dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is omtrent de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Europa moet Nederland controleren

Afgelopen periode werd duidelijk dat er fosfaatrechten zijn uitgedeeld aan niet-melkveebedrijven, maar het fosfaatrechtenstelsel geldt alleen voor melkveebedrijven. De boeren hopen nu dat Europa Nederland terugfluit zodat de fosfaatrechten wel goed verdeeld worden. Dit zou de melkveehouders ruimte geven. 'We hebben er goede hoop op dat Europa dit gaat doen, want wij horen vanuit Brussel dat Nederland die niet mag doen', vertelt Antonissen. Vorige week protesteerden boze boerinnen in Den Haag. Ook toen al liet Schouten weten geen ruimte te zien.

Geschiedenis problematiek

Melkveehouders staat het water aan de lippen. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft. Boeren bouwden grotere en innovatieve stallen, tot Den Haag uit milieu-oogpunt plotsklaps besloot dat de rem op het aantal koeien moet. Als harde peildatum noemt de overheid 2 juli 2015. De hoeveelheid koeien op dat moment bepaalt de fosfaatrechten per bedrijf. Een groot aantal boeren komt hierdoor in de problemen omdat ze op dat moment aan het bouwen waren.

