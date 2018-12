Ruim twee derde wijst verhuizing Museum Arnhem af

ARNHEM - Ruim twee derde van de Arnhemmers vindt dat Museum Arnhem op de huidige locatie aan de Utrechtseweg moet blijven. Uit een steekproef van RTV Arnhem via website en Facebook-pagina blijkt dat iets meer dan 68 procent van de respondenten een verhuizing van het museum naar de binnenstad afwijst.

Met name de VVD in de Arnhemse gemeenteraad pleit voor nieuwbouw in het centrum voor het museum, ten koste van de huidige locatie. Dat plan is eerder door de gemeenteraad afgewezen. Een mislukte aanbesteding van de op handen zijnde verbouwing van het museum heeft de discussie over verhuizing weer aangewakkerd.



Op de Facebookpagina van RTV Arnhem zijn de geluiden behoorlijk eensgezind. 'Op de oude plek blijven in de stad is een veel duurdere optie', stelt een lezer. 'Of betaalt de wethouder die dit wil het uit eigen zak?' Een ander vindt: 'Het is al druk genoeg in de stad.'



Een lezeres neemt een midden-standpunt in. Zij oogst de nodige bijval met: 'Optie met het oude museum op de huidige plek én een dependance met moderne kunst à la Kunsthal in de binnenstad vind ik ook wel wat.'



386 respondenten hebben meegedaan aan de enquête.