'Vreselijk, wij willen verder', hoger beroep Nijmeegse cafémoord aangehouden

ARNHEM - De 42-jarige man die in april vorig jaar Nijmegenaar Berry van den Berg in cafe De Sportcentrale zou hebben doodgestoken, moet opnieuw worden onderzocht. Daardoor kan het hoger beroep nog niet worden behandeld, tot teleurstelling van nabestaanden. ‘Vreselijk. We willen gewoon verder gaan met ons leven, maar dat kan zo niet.’

Wilma Guldenaar (56), de zus van het slachtoffer, is er speciaal met haar dochter voor naar de rechtbank in Arnhem gekomen. Maar na een half uur wachten en een kwartiertje zitting kunnen ze weer naar huis. De zaak wordt aangehouden. ‘ We hoorden het vorige week al dat de zaak nog niet zou worden behandeld, maar ik wil er zijn voor mijn broer.’

Groot vleesmes

Haar broer werd in de nacht van 29 op 30 april doodgestoken na een ruzie in café De Sportcentrale in de In de Betouwstraat in Nijmegen. Er vallen over en weer klappen en de nu 42-jarige Beuningenaar verlaat het café om aangifte te doen. Als dat niet lukt, rijdt hij gefrustreerd naar huis. Hij pakt een groot vleesmes uit de keuken en rijdt terug naar het café. Als hij daar ziet dat Van den Berg plezier heeft, vliegt hij hem aan en steekt vier keer op hem in.

De dood van Van den Berg maakte veel emoties los in Nijmegen. Bij de uitvaart van Van den Berg waren een kleine 500 mensen aanwezig. Voor vandaag hadden ook veel vrienden en bekenden vrij genomen om bij het hoger beroep te zijn, maar ze zijn toch gaan werken omdat de zaak niet inhoudelijk werd behandeld.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis

In november vorig jaar is de Beuningenaar veroordeeld tot 7 jaar celstraf en tbs. Anders dan het Openbaar Ministerie vond de rechtbank dat er geen sprake was van moord. Bovendien is bij de dader een ernstige persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Omdat de onderzoeken naar zijn psychische toestand meer dan een jaar oud zijn, moet er een update komen. Dat kan enkele maanden duren, tot teleurstelling van Wilma Guldenaar. ’Dat is natuurlijk afschuwelijk. We hadden de zaak vorig jaar afgerond, maar we kunnen nu weer opnieuw beginnen.’

