Kerstdiner van het Bilderberg hotel Klein Zwitserland

Amuse

Gerookte eend met crème van knolselderij, zoetzure paddenstoel, sponge cake van dennennaalden en een schuimige saus van eekhoorntjesbrood

Voorgerecht

Gebakken coquille met een carpaccio van gebrande zeebaars, crème van amandelen, venkel, dressing van yuzu en beurre blanc saus

Hoofdgerecht

Hertenfilet uit de achterbout met een toffee van pompoen, structuren van maïs met rode miso, mango en een loempia van taugé

Dessert

Mousse van pure chocolade met gebrande pistache, met steranijs en kaneel gemarineerd stoofpeertje, meringue en een koud soepje van glühwein en winterfruit

Receptuur hertenboutfilet met een toffee van pompoen, crème van pompoen, loempia van taugé en wortel met mini mais en een krachtige jus van rode wijn Voor 4 personen



Hertenboutfilet

o 500 gram hertenboutfilet

o zout

o peper

o tijm

o rozemarijn

1. Hak de gewassen tijm ragfijn

2. Maak de hertenfilet panklaar door de vliezen te verwijderen met een scherp mes, zorg dat de kou van de hert af is door de filet een tijdje uit de koelkast te laten.

3. Breng de filet goed op smaak met peper, zout, de gehakte tijm en rozemarijn.

4. Braad de filet rondom goed aan in een hete koekenpan, bewaar de braadjus om hier straks de saus van te kunnen maken.

5. Leg de hertenfilet in een voorverwarmde oven op 185 graden en gaar de filet op een kerntemperatuur van 50 graden, meten met een kernthermometer.

6. Laat de hertenfilet even zachtjes rusten en trancheer in mooie plakken haaks op de draad.



Toffee van pompoen

o ½ flespompoen

1. Snijd de pompoen horizontaal doormidden.

2. Maak de pompoen op dezelfde manier als een ananas schoon.

3. Snijd van de harde bovenkant strakke blokjes van ongeveer 1 cm en bewaar de afvalstukken voor de crème en frituur de pompoenblokjes zachtjes in een frituur op 160 graden, schep ze gelijk vanuit de frituur in een pannetje met jus zodat ze de tijd hebben om alle jus op te nemen.



Crème van pompoen

o De overgebleven stukken pompoen

o 2 liter ongezoete slagroom

1. Snijd de overgebleven pompoen in gelijke stukken zodat de pompoen gelijkmatig kan garen.

2. Zet dit op in een grote kookpan samen met de ongezoete slagroom en kook dit geheel gaar.

3. Schep de stukken pompoen uit het vocht en pureer dit helemaal glad in een keukenblender.

4. Voeg zout toe naar smaak.



Loempia van taugé en wortel

o 4 vellen loempia deeg

o ½ winterpeen zeer fijn julienne gesneden

o +- 100 gram taugé

o eiwit

o zout/peper

1. Bak de fijngesneden, gewassen wortel samen met de taugé even krachtig maar kort en breng het op smaak met peper en zout.

2. Leg de vellen loempia deeg uit en bestrijk de randen met een kwastje licht in met het losgeklopte eiwit.

3. Leg een klein bultje van de afgekoelde wortel en taugé massa in het midden van het velletje en vouw links en rechts het vel over de vulling en dan naar de boven en onderkant, rol de loempia nu strak dicht.

4. Frituur de loempia’s mooi goudbruin in de frituur op 175 graden.



Mini mais :

o 2 stuks baby mini mais

o water

o suiker

o zout

o roomboter

1. Zet alles op in een pan en kook dit gaar in ongeveer 20 minuten.

2. Laat de mais afkoelen en snijd de mais precies in de lengte door het midden.



Jus van rode wijn

o het braadvocht van de gebraden hertenfilet uit de pan

o 100 gram roomboter

o flinke scheut rode wijn

1. Doe de roomboter in een koekenpan en laat het op middelhoog vuur zover uitbruisen totdat er een nootachtige geur vanaf komt.

2. Blus de roomboter af met de rode wijn samen met de braadjus waar de hert in gebakken is.

3. Monteer dit geheel met een garde door goed door te kloppen, reduceer de jus (inkoken) en voeg eventueel nog peper en zout toe, ook kan de tijm wat over is nog gebruikt worden in de saus.



Wij wensen u een fantastische kerst toe namens Restaurant De Kromme Dissel* en Bilderberg Hotel Klein Zwitserland