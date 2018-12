'Veiligheid Oude Winterswijkseweg Groenlo is verbeterd na kerstvakantie'

GROENLO - De verkeerssituatie bij de Rabobank aan de Oude Winterswijkseweg is na de kerstvakantie veiliger. Die toezegging heeft wethouder Karel Bonsen gedaan tijdens de raadsvergadering.

Er wordt gekeken naar het afsluiten van een deel van de weg voor vrachtverkeer. Daarnaast kijkt de gemeente naar andere fietsroutes en worden er mogelijk ook verkeersregelaars opgesteld. Wethouder Bonsen praat hier woensdagmorgen met de politie over.

De raadsleden waren kritisch. Het verkeer bij de kruising is gevaarlijker geworden sinds de nieuwe N18 open is. In de praktijk blijkt dat er veel verkeer via de kruising rijdt. 'Er is nood omdat we er niet uitkomen. We moeten voorkomen dat er een calamiteit ontstaat', zegt Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen.

'We hebben de afgelopen tijd naar mogelijkheden gekeken, maar het is niet zo makkelijk', zegt Bonsen. Hij heeft een half jaar de tijd gekregen om met structurele oplossingen te komen. Bonsen gaat in overleg met de mensen die gestart zijn met een petitie, die inmiddels 1600 keer is ondertekend.

