Lochem koopt recyclingsbedrijf uit, Doornberg Recycling vertrekt uit Almen

ALMEN - Doornberg Recycling vertrekt uit Almen. De gemeente heeft het terrein voor ruim 2,7 miljoen euro aangekocht. De buurt is daarover vanavond geïnformeerd.

Er is al jaren veel te doen rondom het bedrijf. Buren maken zich al jaren grote zorgen over de veiligheid. Er is angst brand en schade aan de natuur. Doornberg verwerkt onder andere autobanden.

Doornberg Reclycling bespreekt momenteel de aankoop van gronden op Fort de Pol in Zutphen en vraagt hier een milieuvergunning aan voor het opslaan, shredderen en verwerken van rubber.

Beperkt shredderen banden

In juni 2018 deed de Raad van State uitspraak. Belangrijk onderdeel hiervan is dat Doornberg Recycling maximaal 12 dagen per jaar banden mag shredderen. Volgens het bedrijf is dat niet genoeg. In augustus zijn gesprekken opgestart om tot een structurele oplossing te komen.

Woningbouw op terrein

Doornberg Recycling krijgt vanaf 1 januari 2019 maximaal 16 maanden de tijd om het terrein leeg te krijgen en nog drie maanden om het terrein op te leveren. Om de voorraad helemaal af te bouwen, zal het bedrijf maximaal 5 uur per dag, 5 werkdagen per week rubber shredderen.

Op het terrein van Doornberg komen woningen. Volgend jaar worden hiervoor plannen ontworpen. Er mogen maximaal zeven woningen gebouwd worden.

