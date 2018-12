Waar is de resterende 2500 ton vuile grond van Vink?

BARNEVELD - Nu de tien gemeenten waar de vervuilde grond van Vink terecht is gekomen bekend zijn, rijst alweer de volgende vraag. Opgeteld zijn die aantallen grond zo'n 7600 ton, terwijl er 10.000 ton is gebruikt. Waar is de rest?

De provincie gaf dinsdagavond aan dat er niet wordt beweerd dat de tien gemeenten een compleet beeld geven. Er wordt een slag om de arm gehouden, maar er zijn volgens een woordvoerder plausibele verklaringen voor het missen van bijna 2500 ton.

'Het is mogelijk dat het zand is gewogen toen het nat was waardoor het meer woog of dat er bij het transport een deel van het zand verloren is gegaan.' Maar uitsluiten dat er niet nog meer plekken zijn waar het zand ligt, kan de provincie niet. 'We houden alle opties open.' Er wordt nog onderzoek gedaan naar de 2500 ton.

De provincie informeerde twee weken geleden tien gemeenten waar de vervuilde grond van Vink is gebruikt. Dinsdag maakte de provincie bekend om welke gemeenten het gaat.

In Barneveld bleek veel meer vervuilde grond te zijn gebruikt: niet 1000 ton, maar meer dan 6700 ton. Ook in Laren (Noord-Holland) en Almere (Overijssel) is grond gebruikt.