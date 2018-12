(update) 'Lelystad Airport in 2020 openen wordt heel moeilijk'

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat Lelystad in 2020 opent als overloopluchthaven van Schiphol en dat zelfstandige groei van het vliegveld dan onmogelijk is. De goedkope vakantievluchten van Schiphol zouden dan vanaf Lelystad vertrekken, zodat er op Schiphol meer ruimte ontstaat voor intercontinentale vluchten. Lelystad zou dus geen tweede Eindhoven Airport worden.

Autonome groei, of niet?

Maar de juridische regel daarvoor, de verkeersverdelingsregel, werd afgekeurd in Brussel. De ChristenUnie wil dat Lelystad alleen opent als het een overloopluchthaven wordt. Eppo Bruins: 'Een beetje minder vliegen mag best.'

Remco Dijkstra van de VVD, ook de partij van de minister, wil dat Lelystad opent. Hij vindt het anders zonde van de investering: 'Ik houd dus niet krampachtig vast aan 100 procent geen autonome groei.'

Aanvankelijk zou dit debat vooral over de belevingsvlucht gaan. Die vlucht van afgelopen zomer was bedoeld om bewoners te laten horen hoeveel geluidsoverlast Lelystad zou opleveren. Na de vlucht ontstond de discussie of de metingen wel klopten. De SGP pleit in dit debat voor meer van die testvluchten. Chris Stoffer: 'Meten is weten.'

Reactie minister

Vrijdag presenteerde Van Nieuwenhuizen een nieuwe mogelijkheid waarbij Lelystad ook zelfstandig kan groeien en dat vindt tegenstand bij oppositie en coalitie. Bijna alle partijen in de Kamer hebben al laten weten tegen zelfstandige groei te zijn, omdat dat niet de afspraken zijn om Lelystad Airport te ontwikkelen. De minister reageerde voor het debat. 'Ik weet dat de wens is van de hele coalitie om het een overloopluchthaven te laten zijn. Daar hou ik aan vast en probeer dat zo goed mogelijk te borgen.'

De minister twijfelt wel of openstellling van het vliegveld in 2020 haalbaar is. 'Dat is het streven, maar het wordt steeds ingewikkelder.' Ze zegt de handdoek niet in de ring te gooien. 'Ik doe nog mijn uiterste best om het wel voor elkaar te krijgen.'

