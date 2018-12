Behind the Corner wil opvolging na afscheid

ULFT - Ondanks honderden publicaties en lobby-uren voelden gemeenten en andere partijen zich te weinig geroepen tot doorpakken met muziekplatform Behind the Corner. Oprichter Meindert Bussink hoopt dat andere partijen in het ontstane gat springen na het afscheid, want de regio loopt in zijn ogen achter qua muzikale infrastructuur.

'Op deze manier kan het gewoon niet verder als wij willen concurreren met sectoren in bijvoorbeeld Limburg', vindt Meindert Bussink, voorzitter en oprichter van stichting Behind the Corner. 'Daar is veel meer samenwerking tussen organisaties en lokale overheden.'

IJdele hoop

Met het muziekplatform kregen artiesten uit de regio een plek om zich te laten zien. Bussink hoopte na veel lobbywerk rond de gemeenteraadsverkiezingen op verankering in lokaal beleid, maar dat bleek ijdele hoop. 'Er waren goede reacties van diverse politici, van Aalten tot Doetinchem, maar een uitnodiging om daarna aan tafel te zitten om dingen toe te lichten komt er dan niet', vertelt Bussink. 'Ik begrijp dat het een lobby is die je moet blijven voeren, maar er zijn letterlijk honderden gesprekjes geweest in de afgelopen jaren. We worden wel gehoord, maar te weinig.'

Toch goed gevoel



Initiatieven als roulatieformatie Hooked en de Dag van de Achterhoekse Popmuziek blijven ook zonder de stoppende stichting bestaan. Ondanks het afscheid na zes jaar en een gebrek aan doorpakken, kijkt Bussink met een goed gevoel terug op zijn jaren bij Behind the Corner. 'Ik ben vooral trots', aldus de oprichter. 'Ik denk dat we een steen hebben verlegd en een boel zichtbaar hebben gemaakt. Veel mensen vinden het jammer dat we stoppen, ik ook. Maar ik heb wel hoop dat het in de toekomst iets nieuws gaat opleveren.'