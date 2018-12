Vieze haring en burpees: Apeldoorns team kijkt terug op krappe rit naar Noordkaap

Donderdag 6 december vertrokken ze. Samen met 22 andere teams. De Apeldoorners noemen zich De Internetjongens, naar het bedrijf waar ze alle vier werken. En zij haalden het. Een ander team was minder succesvol dan de Apeldoorners en strandde halverwege Finland. Voor de groep die autopech kreeg en moest afhaken met de finish in zicht was het misschien nog het meest zuur.

Zware challenges

Maar de Noordkaap Challenge, die is verbonden aan een jaarlijkse actie voor het Rode Kruis, was voor de vier vrienden succesvol. Teams die meedoen zoeken sponsors en doen tegen betaling extra opdrachten tijdens de reis.

De jongens in hun Suzuki Alto:

Het team bij vertrek op de heide bij Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

'Het laatste stuk naar de Noordkaap heb ik hardgelopen', vertelt Bart Aalderink. 'Dat was een opdracht waarvoor geld is opgehaald bij de sportschool waar ik lid van ben.'

Hun werkgever gaf een fysiek zwaardere opdracht. Bart: 'Hij zei: jullie moeten 25 burpees in de sneeuw doen.' De combinatie tussen squats en push-ups is normaal al zwaar, maar de jongens hadden het er tijdens hun reis extra moeilijk mee.

'We zitten de hele dag in de auto', zegt teamlid Joost Hazelhoff. 'Dus de verzuring in de benen is enorm. En dan is het ook nog eens min dertig!'

'Allersmerigste ooit'

Een andere uitdaging was het eten van de Zweedse specialiteit surströmming. Deze gefermenteerde haring ruikt zo scherp dat het advies is om het blik buiten te openen. 'En daar moesten wij dus eerst nog kilometers mee in de auto rijden, vertelt Bart. 'Ik ben best makkelijk met dingen eten, maar dit was echt het allersmerigste wat ik ooit gedaan heb.' Het leverde de Apeldoorners wel 500 euro op voor het goede doel.

De Internetjongens haalden in totaal bijna 12.000 euro op voor de Apeldoornse Stichting Leergeld en Serious Request.