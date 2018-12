Sportverkiezing Oude IJsselstreek voor het eerst los van nieuwjaarsreceptie

GENDRINGEN - Oude IJsselstreek organiseert volgend jaar voor het eerst een eigen sportverkiezing. Via een speciaal daarvoor ingerichte site kunnen inwoners van Oude IJsselstreek tot en met 31 januari de sporters nomineren die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden.

'We hadden altijd een traditie dat we de sportverkiezing deden tijdens de nieuwjaarsreceptie', aldus wethouder Bert Kuster. 'Omdat de receptie nu roulerend door de gemeente op verschillende plekken gaat plaatsvinden, hebben we ook gedacht dat dit het moment was om apart de kampioenen te huldigen.'

De avond, die plaatsvindt op 15 maart, zal volledig in het teken van de sport staan. 'De kampioenen worden net zo gehuldigd als voorheen. Daar omheen gaan we een mooie avond verzorgen, waarbij ook andere zaken die met sport te maken hebben onder de aandacht gaan brengen.'



Inwoners kunnen tot en met 31 januari sporters nomineren waarna een jury, met daarin een buurtsportcoach, een gebiedsmakelaar, de winnaar van de Sportpromotieprijs 2017 en een journalist, drie genomineerden selecteert. 'In de maand februari kan er gestemd worden op de drie genomineerden, waarna op de avond van de sportverkiezing de winnaars bekendgemaakt worden', aldus Kuster.

Inwoners kunnen sporters nomineren via de speciaal daarvoor ingerichte site.