Omroep Gelderland viert jubileum van BuitenGewoon

Het natuurprogramma BuitenGewoon van Omroep Gelderland bestaat in 2019 twintig jaar. Het jubileumjaar wordt op 1 en 2 januari geopend met twee BuitenGewoon Specials die geheel in het teken staan van de Gelderse winter.

Op 1 januari, nieuwjaarsavond, blikken we terug op één van de meest bijzondere momenten uit de Nederlandse natuur: de komst van de eerste grote grazers van Nederland naar het Nationale Park Veluwezoom.

Boswachter Eddie Nijenhuis van Natuurmonumenten was aanwezig bij de komst en gaat samen met Harm Edens op zoek naar de afstammelingen van de Schotse Hooglanders die destijds per veewagen op de Veluwe arriveerden. Hoe hebben de Schotse Hooglanders zich aangepast aan de Hollandse winters? En wat heeft het allemaal opgeleverd?

Winters in Gelderland

Op woensdag 2 januari kijken we terug op de mooiste momenten uit de winteruitzendingen van BuitenGewoon. In deze terugblik gaan we op zoek naar bevers op het ijs, ontdekken we hoe edelherten en moeflons de winter doorkomen, beleven we het trieste afscheid van een drachtige merrie en genieten we van wilde paarden in de sneeuw.

TV en online

De presentatie is in handen van Harm Edens. Samen met Harm ontdek je het bijzondere Gelderse landschap en alle bijkomende natuurverschijnselen. BuitenGewoon heeft ook een online platform waarop de meest opmerkelijke natuurfoto’s worden gedeeld, evenals de leukste wandelroutes en diverse excursies. Ook op Facebook en Instagram delen we de laatste nieuwtjes uit de Gelderse natuur.

De BuitenGewoon specials zijn te zien op 1 en 2 januari 2019 om 17.20 uur bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald).