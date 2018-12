Harm Edens blikt terug: 20 jaar BuitenGewoon

Twintig jaar bestaat Buitengewoon in 2019. Twintig jaar lopen langs rivieren en bossen, over heidevelden en zandverstuivingen. Languit liggen kijken naar koeieflatsen en lentevuurspinnen.

Filosoferen over het belang van hoog en laag water en de terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur.

Ik doe pas twee jaar mee en leer elke aflevering weer nieuwe dingen. En ik raak meer en meer doordrongen van het wonder dat overal om ons heen is en dat steeds erger in z’n voortbestaan wordt bedreigd. Een verjaardag met een zwart randje.

Ik raak meer en meer doordrongen van het wonder dat overal om ons heen is en dat steeds erger in z’n voortbestaan wordt bedreigd. Harm Edens

Blij met een bui

Na de droogste zomer ooit is het de vraag hoe de lente gaat worden en of alles zich zal herstellen. Het grondwater staat extreem laag en we hebben 200 dagen regen nodig om het peil weer normaal te krijgen. Dus ik hoop dat het heel veel gaat plenzen en sneeuwen en hagelen.

Met oud & nieuw en dan via januari al hozend richting de voorjaarsvakantie. En dan kijken hoe we ervoor staan.

Tot die tijd ben ik blij met elke bui, elk lagedrukgebied en elke donkere wolk. We zijn jarig. En I am singin' in the rain!

Op dinsdag 1 en woensdag 2 januari zijn er specials te zien op TV Gelderland van 20 jaar BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland. Presentator Harm Edens wandelt door Gelderland met boswachters en gidsen en laat zich verrassen door alles wat ze tegenkomen.