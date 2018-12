Elstarcrumble met vanillesaus

.

Ingrediënten voor acht personen:

1 kilo Elstar appels

2 eetlepels rietsuiker of honing

3 theelepels kaneel

Handje gehakte noten

Handje rozijnen

Crumble

75 gram rietsuiker

350 gram ongezouten roomboter

450 gram tarwe bloem

Bakpapier

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de appels en snijd deze in partjes, meng met de suiker, kaneel, rozijnen of noten (eventueel aanvullen met seizoensfruit). Leg bakpapier op de bodem van de ovenschaal en leg de appel/notenvulling op de bodem. Weeg de bloem af en de boter. Doe de bloem in een schaal.



Snijd de boter in blokjes boven de bloem. Knijp de boter fijn met je vingers en meng dit met de bloem. Langzamerhand ontstaan er kruimels. Voeg de suiker toe en kneed dit verder met de hand tot een kruimelachtig deeg. Het moet geen deegbal worden, maar mag nog wat kruimelig zijn.



Verkruimel het deeg over de vulling, zodat de appel is afgedekt. Bak het geheel in ca 30 tot 40 minuten tot een goudbruine korst ontstaat. Check na 20 minuten of de crumble laag niet te bruin wordt.

Tip: Ook leuk om in een klein gietijzeren pannetje of schaaltje te serveren. Serveer de crumble warm. Lekker met slagroom, ijs en vanillesaus (eventueel zelfgemaakt)