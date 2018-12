Snoekbaars met shii-take en gerookte knolselderij

.

Ingrediënten voor 4 personen:

600 gram snoekbaarsfilet

4 hele schorseneren

8 chinese koolbladen

300 gram shii-take

1/2 knolselderij schoon in dobbelsteentjes gesneden

2 sjalotten

10 gram gedroogde eekhoorntjesbrood

¼ rode kool

1 dl room

2 dl zonnebloemolie

sherry-azijn

1 teentje knoflook

Bereiding:

Sjalotten snipperen en in ruim olie gedurende 30 minuten op laag vuur garen. af laten koelen, 2 eetlepels sherry-azijn en de gedroogde paddenstoelen toevoegen. af smaken met peper en zout. Knolselderij roken gedurende 20 minuten, daarna opzetten met 2 dl water en de room. Goed gaar koken en kort pureren met de staafmixer, iets saus eraf halen en de rest verder pureren. op smaak brengen met peper en zout.



De rode kool dun snijden en marineren met rodewijnazijn, rode wijn, peper, zout, suiker, laurier, kaneel en kruidnagel. Dit een dag tevoren doen, de rode kool gebruiken we als garnituur bij een voorgerecht of tussengerecht, lang houdbaar. Het vocht maken we met een drupje azijn en olie aan tot een mooie dressing.



De schorseneren schillen en in stukken van 10 cm lengte snijden en in water met zout en knoflook koken. Af laten koelen, droogdeppen en op het laatst bakken in olie en boter. Chips: 1 schorseneren met een dunschiller lange repen van snijden en deze frituren. De koolbladeren in iets water en olie kort stoven, ze moeten alleen zacht worden.

Afmaken

De snoekbaarsfilets in olie op de huid bakken, de schorseneren goudbruin bakken, peper en zout toevoegen en na het bakken in schuine stukken snijden. De shiitakes zonder steel in stukken bakken in olie en boter, peper en zout toevoegen en direct na het bakken serveren. De puree en de crème opwarmen en de koolbladeren kort grillen op bbq of grillplaat.

Opmaak

De koolbladeren over het bord verdelen, de puree eromheen spuiten en de schorseneren en shiitakes verdelen over de borden. De sjalottenvinaigrette ertussen lepelen en Tenslotte de snoekbaarsfilet op de kool leggen en de schuimige crème erbij. Als laatste de rodekooljus eromheen en de chips op de groenten leggen.