'Of wapens in filmpje echt zijn, is moeilijk te zeggen'

Ook is het lastig te achterhalen waar het filmpje is gemaakt. Het zouden ook beelden uit Rusland of Amerika kunnen zijn. Als je de beelden bekijkt, zie je volgens De Winter té weinig. Hierdoor kun je niks koppelen aan de omgeving, stelt hij. Ook een oud-rechercheur heeft dat aan hem bevestigd.

'De politie kan wel achterhalen wie het filmpje online heeft gezet via Instagram', vertelt De Winter. Volgens de IT-specialist kan de politie checken van wie het account is op Instagram. Daarnaast zal bekeken worden welk internetadres daarbij hoort. Dan zou je de persoon die het wapenfilmpje online heeft gezet kunnen traceren denkt hij.

Zo'n filmpje moet je serieus nemen'

Dat zo'n filmpje van 8 seconden waarop je mogelijk echte wapens ziet, is verspreid, is volgens De Winter een serieuze bedreiging. Met het oog op schietpartijen die in het verleden op scholen hebben plaats gevonden, moet je dit direct oppakken. Dat is ook gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en maandag werden vijf scholen bezocht

Deze situatie in Culemborg geeft volgens De Winter maar weer aan hoe het zit met social media: je weet soms niet wat echt is en wat niet. Het is laagdrempelig geworden om zo online angst te zaaien.

Politie weet ook niet of het echte wapens zijn

Een medewerker van de politie die deskundig is op het gebied van vuurwapens laat weten dat hij niks kan zeggen over de wapens die getoond worden in het beeldfragment. 'Ik kan er pas iets over zeggen als ik het wapen daadwerkelijk in handen heb.'

