'Dominee, het respect dat ik voor u had ligt op de grond': rel om kerstspektakel Nunspeet

Het conflict ontstond nadat de kerk een flyer liet bezorgen bij de inwoners van Nunspeet. Op de voorkant is te lezen 'So this is Christmas? Hoezo kerstspektakel in Nunspeet?'.

Kijk hier naar een interview met dominee Schot. Tekst loopt door onder de video:

Geen fanfare op marktplein

Volgens dominee Schot, die verantwoordelijk is voor de flyer, leiden evenementen zoals deze af van waar het echt om gaat. Het echte kerstfeest 'vond niet plaats op een marktplein', zegt hij. 'Bij die belangrijke gebeurtenis werd ook geen kerstmarkt gehouden, er was al helemaal geen fanfare aanwezig om het kerstkind aan te kondigen'.

De flyer vloog bij Sander Klugt in het verkeerde keelgat. Hij is organisator van de musical die aanstaande vrijdag en zaterdag wordt opgevoerd.

'Niet ten koste van andere mening'

Op Facebook regeert Klugt: 'Dominee, het respect dat ik voor u had ligt op de grond. U heeft het zelf laten vallen en ik raap het niet voor u op'.

Kijk hier naar een interview met Klugt. Tekst loopt door onder de video:

Volgens Klugt 'besmaadt' de kerk de musical 'ten gunste van de boodschap die ze zelf willen uitdragen'. Verderop in zijn bericht: 'Kosten nog moeite worden bespaard om de achterban bij de les te houden. Welnu, ik vind dat prima, maar niet ten koste van de mening en overtuiging van anderen'.

Ook conflict over The Passion

Het huidige verschil van mening lijkt sterk op de ophef rondom de opvoering van The Passion in Nunspeet, afgelopen maart. Dat was ook een productie van Sander Klugt.

Toen werd er door de kerken een petitie gehouden en honderden handtekeningen ingezameld, in een poging een verbod op het theaterstuk over het lijden en sterven van Jezus te krijgen.

De SGP in Nunspeet mengde zich ook in de kwestie, maar uiteindelijk ging de opvoering van The Passion gewoon door. 'Maar bij de maatschappelijke evaluatie is de kerk niet aanwezig geweest', aldus Klugt.

Bedenkingen kenbaar maken

Voor dominee Schot zijn beide theaterstukken een doorn in het oog. 'Het valt me op dat steeds meer Bijbelse symbolen worden overgenomen, maar ik stel de vraag: is dit wat de Bijbel bedoelt? In mijn beleving heb ik met de flyer op een hele vriendelijke manier mijn bedenkingen aan de orde gesteld. Als men het gesprek zoekt dan hoop ik er te zijn.'