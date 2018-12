Uitzending De Vette Ketting Kerstshow levert ruim 1500 euro op

ARNHEM - De 24 uurs-radiouitzending De Vette Ketting Kerstshow van 17 december heeft 1500 euro opgeleverd. Het bedrag komt dit jaar ten goede aan Ome Joop’s Tour en Stichting Jaimy van Boxel.

Ome Joop’s Tour organiseert jaarlijks een fietstour voor jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. De stichting kan nog steeds donaties gebruiken en doneren is daarom nog steeds mogelijk. Stichting Jaimy van Boxel voorziet de 5 kinderoncologische centra in Nederland en de kinderafdeling van het Rijnstate.

Tijdens deze tweede editie, gepresenteerd door Maurice Kasteel en Joop Legerstee, was het belangrijkste doel ophalen van geld voor bovenstaande stichtingen. 'Het was behoorlijk pittig', zegt Kasteel, 'maar uiteindelijk is alles gelukt en ik ben tevreden met het verloop van de show.'

De kerstshow leverde bijzondere momenten op, vertelt Kasteel. "Zo was er de spontane zangsessie om 4 uur ’s nachts, de donatie van 45 euro van een vrouw die het ook niet breed had in haar gezin, het optreden van een dansgroep, fanfare De Droemel uit Bemmel en het optreden van Jack Kunkels op zondagmiddag."