Een nieuw jaar: dit zijn de uitjes die je in 2019 niet mag missen

2019 heeft alles in zich om weer een topjaar te zijn wat betreft uitgaan in onze provincie. Er is echt weer van alles te doen, dus we hoeven ons zeker niet te gaan vervelen. Pak je agenda er maar bij en noteer alvast de leukste uitjes van dit jaar, want je mag ze niet missen!

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland.

Theater

We beginnen met de theatertips. Elke week kun je wel in één van de theaters terecht voor echt van alles. Van opera tot dans en van toneel tot cabaret. Als er één iemand in onze provincie is die ons de beste tips kan geven, dan is het Charles Droste van Schouwburg Amphion. Deze vier voorstellingen mag je volgens hem niet missen:

The Addams Family - een musical met onder meer Pia Douwes en Johnny Kraaijkamp

Single Camping - een campingkomedie met onder meer Ilse Warringa en Tjitske Reidinga

De Waarheid - een toneelvoorstelling met Huub Stapel en Johanna ter Steege

Charley - een komische musical met Jon van Eerd en Vera Mann

Verder wil ik je ook nog deze bijzondere musical tippen: De Leste Snert. De streekmusical is een ode aan de beroemde veemarkt in Druten en beschrijft de perikelen omtrent het organiseren van het 100-jarig jubileum in 1919.

Festivals

Ook dit jaar zijn er weer veel festivals in onze provincie. Zo is er voor de echte rockers op 1 en 2 juni weer FortaRock in Nijmegen. Dit jaar is het een bijzonder jaar voor het festival want het viert zijn 10-jarig jubileum. Ook in Ulft vieren ze dit jaar een feestje. Voor de 30e keer wordt daar namelijk Huntenpop gehouden.

Bij de Groene Heuvels in Beuningen komt dit jaar bij Down The Rabbit Hole niemand minder dan de Editors optreden. Verder zijn er in het weekeinde van 5 en 7 juli daar ook nog optredens van onder andere Vampire Weekend en The Roots.

Het grootste festival van Gelderland is toch wel de Zwarte Cross. Binnen een uur was het festival dit jaar uitverkocht. De eerste namen die ze bekend hebben gemaakt zijn onder meer de Afro Bros uit Arnhem en Mr. Weazley ook uit Arnhem.

Musea

De beste museatips kan je natuurlijk alleen onze eigen Pieter krijgen. Elke week vertelt hij ons hoe je het beste naar kunst kan kijken. En dit jaar mag je volgens hem deze exposities niet missen:

'Het begin van een nieuwe wereld' in Kröller-Müller Museum in Otterlo - te zien van 1 juni tot en met 29 september

'De broers Barraud' in museum MORE in Gorssel - te zien van 20 januari tot en met 12 mei

'Tekenen is ademen' van Marjolein Bastin in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet - nog te zien tot en met 17 maart

Wat je verder ook niet mag missen in onze Gelderse musea is onder meer de expositie van Mark Brusse in het Museum het Valkhof in Nijmegen. De expositie 'Sometimes I wonder’ is een hommage aan deze na-oorlogse kunstenaar. De expositie is te bezoeken van 21 juni tot en met 22 september.

Vanaf 10 juni is in Apeldoorn in CODA weer de tweejaarlijkse expositie CODA Paper Art te zien. Er zijn bijzonder installaties, ruimtelijk werk en een bijzondere selectie sieraden te zien en allemaal van papier en karton.

Bij Paleis het Loo zijn ze nog steeds hard aan het verbouwen. Pas in 2021 gaat dit Apeldoornse museum weer open. Maar je kunt wel weer vanaf 2 april terecht in de tuin van het paleis. Voor het eerst is er ook hedendaagse kunst gemaakt door architect Daniel Libeskind te zien in de paleistuin.

Muziek en Dans

Qua muziek wordt 2019 een echt topjaar voor de Gelderse artiesten. Zo geeft de Nijmeegse band De Staat op 16 maart een groot optreden in AFAS LIVE. Belinda Kinnaer zit dit jaar 25 jaar in het vak en geeft een bijzonder optreden in Schouwburg Amphion op 11 februari. En zal dit jaar hèt jaar van het Achterhoekse duo Suzan en Freek worden. Eind 2018 scoorde ze nog een hit met 'Als het avond is' en in 2019 gaan ze zeker niet stilzitten.

Verder kun je dit jaar voor de grote namen naar het Goffertpark gaan. In juni treden daar namelijk niemand minder dan Bon Jovi, Phil Collins en MUSE op. Ben je nu meer van de feestmuziek? Dan mag je het feestje van de Snollebollekes op 30 maart in het GelreDome niet missen.

Lekker dansen kun je dit jaar onder meer bij Emporium op 25 mei in Wijchen en Dreamfields op 6 en 7 juli in Giesbeek. Dansen kijken kan natuurlijk ook. Introdans uit Arnhem is onder meer met de familievoorstelling 'vier verhalen en een dag' in verschillende theaters te zien.