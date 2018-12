Zit-ie lekker? Zaltbommel vraagt inwoners bankje te testen

ZALTBOMMEL - Inwoners van Zaltbommel worden opgeroepen een bankje te testen op het Oranjebolwerk. Het gaat om een De Virieu-bankje dat afgelopen vrijdag is geplaatst.

Stadsarchitect François Willem De Virieu ontwierp in de 19e eeuw de bolwerken op de Stadswallen. Twee oorspronkelijke bankjes zijn bewaard gebleven. Het nieuwe De Virieu-bankje is daar een replica van.

'Zit het bankje lekker? Vindt u het bankje passen in het park?', wethouder Van Leeuwen is benieuwd naar de reacties. Inwoners kunnen tot half februari hun bevindingen doorgeven aan de gemeente via Facebook, Twitter, Instagram of mail. 'Ook uw foto op of bij het bankje ontvangt de gemeente graag', aldus Van Leeuwen.

Ondertussen onderzoekt een architect de technische aspecten van het nieuwe bankje en de monumentencommissie bekijkt of het historisch verantwoord is en of de uitvoering binnen het gedachtegoed van De Virieu past.

De uiteindelijke versie van het bankje komt op alle bolwerken op de Stadswallen te staan.