Moskee Terborg zet deur open voor iedereen

TERBORG - De Mimar Sinan Moskee in Terborg is zaterdag onder grote belangstelling geopend. Het nieuwe gebouw is volgens de lokale moslimgemeenschap niet alleen een gebedshuis, maar juist een plek om elkaar te ontmoeten.

'Een moskee heeft tegenwoordig een andere functie', stelt Orhan Özdemir, een van de organisatoren van de opening. 'Het is niet alleen meer een gebedsplaats, maar het vult nu ook een culturele rol. Er komen leeftijdsgenoten bij elkaar om tijd met elkaar door te brengen.'

Het gebouw is in zijn geheel vernieuwd. 'De eerste verdieping is een gebedsruimte geworden en op de begane grond is er meer een ontmoetingsplek', legt vrijwilliger Gülden Siner-Sir uit. Burgemeester Otwin van Dijk is erg blij met de opening. 'Het is een belangrijke groep in onze gemeente', stelt van Dijk. 'En ik vind het als burgemeester zijnde ook belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze hun geloof kunnen uitoefenen en kunnen ontmoeten.'



De moskee hoopt allerlei verschillende mensen te mogen ontvangen. 'De islam is momenteel heel erg in het nieuws, soms negatief, en wij kunnen de mensen hier antwoorden geven op hun vragen', stelt Özdemir. 'Wij willen positiviteit uitstralen en ik denk dat we dat nu met ons mooie nieuwe gebouw ook kunnen gaan doen.' Van Dijk bewondert de visie van de moskee. 'Ik vind het mooi dat ze de deuren openzetten voor iedereen. Waar je ook in gelooft, als je respect en begrip voor elkaar hebt en met elkaar in gesprek wil gaan, dan leven we in een mooie samenleving.'