Burgemeester bakt pannenkoeken: 'Aalten voelt als thuiskomen'

Anton Stapelkamp werd op 22 december 2017 geïnstalleerd en dus is hij precies een jaar burgemeester van Aalten. Als nieuwe burgemeester wilde hij de bevolking graag leren kennen. Op de nieuwjaarsreceptie vroeg hij inwoners of ze hem niet wilden uitnodigen aan tafel. Nou, dat heeft Stapelkamp geweten. Maar liefst 150 mensen en verenigingen gaven aan graag een keer aan tafel te willen.

'Dit had ik ook echt niet verwacht hoor. Maar het past wel bij mij', zegt Stapelkamp. 'Ik sta graag dicht bij de gemeenschap en dan is dit toch een mooie manier die veel mensen waarderen'. Volgens de burgemeester is het belangrijk veel verhalen te horen, de sfeer te proeven en te weten hoe mensen in het leven staan. En ook belangrijk: hoe denken de inwoners over de gemeente?

(tekst gaat verder onder video)





Aalten is een droom die nog mooier is dan we hadden gedacht

Het was voor Stapelkamp een droom om hier terecht te komen. 'En het is nog beter dan we dachten'. De naam Stapelkamp komt al zo'n 500 jaar voor in Aalten. 'Het is dus fantastisch als je Stapelkamp heet en hier ook burgemeester kunt zijn'. De burgemeester en zijn vrouw Cecile voelen zich enorm welkom in Aalten. 'Er was al snel een klik tussen de mensen in Aalten en ons. Ik voel me Aaltenaar, het voelt als thuiskomen'.

Het echtpaar Stapelkamp heeft inmiddels een huis gevonden en leert steeds meer mensen kennen. 'Al was het afgelopen jaar wel een jaar waarin veel op ons afkwam. We moesten verhuizen en veel dingen regelen'.

Stapelkamp hoorde verhalen van mensen die zijn vader nog in Aalten hebben gezien. 'Mijn vader zat hier in de oorlog samen met een broer en een neef ondergedoken. Als je er bij nadenkt dat Aaltenaren hun leven waagden om zijn veiligheid te garanderen, dan voel je nog meer verbonden met Aalten'.

Kijkje in eigen familiegeschiedenis

Zo vertelt hij bijvoorbeeld ook dat tijdens de felicitatie van een 60-jarig bruidspaar de man direct vertelde dat hij vroeger met Anton Stapelkamp een kippenhok in elkaar zette. 'Dat is een oom van mij en ik ben naar hem vernoemd. Het is bijzonder dat deze mensen met deze verhalen komen en je een kijkje krijgt in je eigen familiegeschiedenis.'

'Butendieker' levert kritiek

Kritiek kwam er in april toen Stapelkamp zijn eerste honderd dagen in Aalten verwoordde in het stuk 'Bevindingen van een Butendieker'. Hierin schrijft hij dat er een negatieve toon is in de gemeenteraad en dat er niet open en eerlijk over zaken wordt gesproken. 'Ik heb alleen dingen opgeschreven die ik hoorde van raadsleden, mensen bij wie ik ben wezen eten en andere inwoners die ik sprak. Ik heb het meer zichtbaar gemaakt en verwoord, dan dat ik het allemaal zelf heb bedacht'.

Van sommige reacties is Stapelkamp geschrokken. 'De reacties waren soms heftiger dan nodig en dat komt omdat in de media de toon erg scherp was. Er zijn mij bijna dingen in de mond gelegd. Dan moet je je gaan verdedigen en dat maakt het allemaal ingewikkelder'.

Maar Stapelkamp vertelt dat hij vanuit de samenleving juist heel veel bijval kreeg. 'Mensen hebben me er vaak op aangesproken en gezegd dat het goed is dat we hier mee aan de slag gaan'. Of hij het een volgende keer anders zou doen? 'Op hoofdlijnen niet, maar ik zou de raad misschien wel informeren dat er iets aan zit te komen. Het was nu onverwacht.'

Samenwerking met Duitsland

Stapelkamp: 'Ik denk met al mijn kennis en ervaring kan ik hier ook wat toevoegen.' Hij wil werken aan een sterke raad. 'Maar dat lukt alleen als er onderling vertrouwen is. We moeten dan ook gevoelige discussies over bijvoorbeeld belangenverstrengeling niet uit de weg gaan. Ik zie raadsleden hiermee worstelen.'

Daarnaast is Stapelkamp enthousiast over de samenwerking met Duitsland. Daar is volgens hem nog veel meer winst uit te halen. 'Je ziet daar hele leuke ontwikkelingen. Denk maar aan de grensoverschrijdende samenwerking met de brandweer, politie en de ambulance.'

Ook worden er vanuit de hele Achterhoek stappen gemaakt. 'We zijn volgens mij enthousiaster dan in het verleden en dan zie je dat dat effecten heeft. We hebben onlangs 20 miljoen euro uit Den Haag gekregen. Daar kunnen we mee verder!'

Zie ook: