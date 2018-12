Update: 6700 ton vervuilde grond ligt in wijk Veller in Barneveld, zegt Vink

De gemeente liet eerder weten nog niet in beeld te hebben waar het zand precies ligt. 'We weten dat het in een van de gebieden terecht is gekomen waar woonwijken zijn aangelegd', aldus de woordvoerder van de gemeente. 'Het onderzoeksbureau onderzoekt nu waar die grond vandaan is gekomen en waar het is toegepast.'

De gemeente wil volgens de woordvoerder ook helderheid. 'We hebben pas onlangs gehoord dat de partij grond die in Barneveld terecht is gekomen groter is.' De fractie van Lokaal Belang toont zich onaangenaam verrast door het nieuws en wil opheldering.

6700 ton is de grootste partij op één locatie. Het gaat zeker om 260 vrachtwagens. Bovendien zijn nu ook de gemeenten bekend waar de vervuilde grond van Vink terecht is gekomen, het blijkt ook in Laren - Noord-Holland - en Almere te liggen.

Is er meer?

Maar als de tonnen in die gemeenten worden opgeteld komt het totaalbedrag uit op zo'n 7600 ton, terwijl het totaal van de vervuilde grond 10.000 ton is. 'We claimen niet compleet te zijn. Dit hebben we tot nu toe reconstrueren', aldus een woordvoerder van de provincie. 'Er zijn plausibele verklaringen, het zand kan gewogen zijn toen het nat was of er kan zand verloren zijn tijdens het transport. We doen er onderzoek naar en houden alle opties open.

De tien gemeenten waar vervuilde grond van Vink is gebruikt:

Barneveld

Veenendaal

De Bilt

Laren

Apeldoorn

Ede

Bunnik

Almelo

Leusden

Almere

Veel gemeenten doen nog onderzoek naar de vervuilde grond van Vink. Leusden kwam vorige week als eerste met resultaten naar buiten. De gemeente meldde dat de grond van Vink niet vervuild was. Het bureau dat het onderzoek namens de gemeente Leusden deed verklaarde tegenover Omroep Gelderland dat er wel degelijk een vervuiling in de grond van Vink is aangetroffen.

De gemeenten werden twee weken geleden geïnformeerd door de provincie, nu worden die gemeenten openbaar gemaakt.

Dwangsommen

De provincie maakte dinsdag ook bekend dat Vink haast moet maken met het verwerken van de stortgassen. De stortgassenbenuttingsinstallatie is buiten werking. Als het bedrijf dit niet doet, krijgt Vink een boete van 10.000 euro per keer.

Bovendien mag Vink geen kunstgrasmatten meer innemen, als het dat toch doet komt er een boete van 20.000 euro per keer.