AGEM alarmeert voor buitenlandse partijen

DOETINCHEM - De Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) roept gemeenteraden op om aan de eigen regio te denken bij het stellen van kaders voor de energietransitie. De maatschappij noemt het een risico dat Achterhoekse energiebronnen in buitenlandse handen vallen.

'Dit is een groot gevaar voor de regio', zo laat de AGEM in een persverklaring weten. 'We verliezen zeggenschap over onze eigen grond en energiebronnen. Daarnaast is de kans groot dat de lokaal duurzaam opgewekte energie niet in de regio blijft.'

AGEM is in 2013 opgericht door acht Achterhoekse gemeenten. Doel van het initiatief is de energietransitie in de regio vorm te geven. De energiemaatschappij noemt Windpark Netterden als sprekend voorbeeld. 'Dat is door de BAM en Yard ontwikkeld, maar verkocht aan Eurus uit Japan. Dat gebeurt momenteel mede doordat er geen Nederlandse investeringsfondsen zijn die risicodragende projecten ontwikkelen of die vaak achter de schermen toch buitenlands zijn.'



De AGEM hoopt dat gemeenten in het stellen van voorwaarden richting energieneutraliteit rekening houden met buitenlandse partijen die gronden op willen kopen of leasen. 'Als we de bronnen wel zelf in eigendom krijgen, kunnen we er profijt van hebben door een stuk van het rendement in de regio te houden door opbrengst voor de lokale eigenaren en geld voor de lokale gemeenschap', aldus de energiemaatschappij. 'Ook levert het betere garanties voor regionale werkgelegenheid.'