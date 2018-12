Noodkreet uit Groenlo over 'levensgevaarlijke' kruising

De actie is gestart door bezorgde inwoners en wordt ondersteund door sportclubs en Marveld Recreatie. Volgens de Grollenaren ontstaan in de spits op de kruising bij de Rabobank gevaarlijke situaties. 'Het is er verschrikkelijk druk met auto's, vrachtwagens en bussen', zegt Wilma van der Donk, één van de initiatiefnemers van de petitie. 'En daar tussendoor moeten dan groepen kinderen met de fiets zien over te steken die op weg zijn naar school, het zwembad of de voetbal.'

De situatie ter plaatse (tekst gaat door onder de video):

(Beeld: Wilma van der Donk)

Oplossing op korte termijn

Volgens Van der Donk is de gevaarlijke kruising al vaker onder de aandacht gebracht bij de gemeente, maar zijn er tot nu toe geen maatregelen genomen. De situatie zou nog erger zijn geworden sinds de nieuwe N18 is gerealiseerd. In de petitie vragen de inwoners om een concrete en structurele oplossing op korte termijn.

De kwestie komt vanavond aan de orde tijdens de raadsvergadering. Verschillende politieke partijen gaan vragen stellen. In principe kan de petitie tot 9 januari getekend worden.