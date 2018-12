Grote zorgen over investeerders die Achterhoekse grond kopen voor zonnevelden

DOETINCHEM - De Achterhoekse energiemaatschappij AGEM maakt zich grote zorgen over energieopwekking in de Achterhoek. Buitenlandse ontwikkelaars kopen of leasen op dit moment massaal grond in de Achterhoek om zonnevelden en windparken aan te leggen.

Volgens AGEM verliest de Achterhoek hierdoor zeggenschap over eigen gronden en energiebronnen en is de kans groot dat energie die opgewekt wordt in de Achterhoek niet in de regio blijft.

'Wij roepen alle Achterhoekers op om te denken als Achterhoeker en niet in eigen belang. Wij roepen bestuurders op om partijen te verleiden het samen te doen, als Achterhoekers. En we roepen inwoners en coöperaties op niet te bescheiden te zijn en op te komen voor onze regio. Wij zijn samen de Achterhoek en we zijn samen aan zet. We ondersteunen graag gemeenten en coöperaties om samen voor onze eigen duurzame energie te zorgen met een goede lokale verdeling van de lasten en lusten,' zegt Guus Ydema directeur van AGEM.

Volgens AGEM is het beter als de Achterhoek zelf de energievoorzieningen in eigendom krijgt. 'We kunnen er profijt van hebben door een stuk van het rendement in de regio te houden door opbrengst voor de lokale eigenaren en geld voor de lokale gemeenschap. Ook levert het betere garanties voor regionale werkgelegenheid.'

Achterhoekse gemeenteraden buigen zich de komende tijd over locaties voor duurzame energieopwekking. AGEM roept de gemeenten op hierover eisen vast te stellen in het beleid. AGEM is in 2013 opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten om samen een slag te maken in de energietransitite.

