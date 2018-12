Museum Villa Mondriaan verdubbelt aantal Vrienden

WINTERSWIJK - Het aantal Vrienden van museum Villa Mondriaan is in het afgelopen jaar gegroeid van ruim 80 naar bijna 170. Daarmee is het streven om het aantal Vrienden dit jaar te verdubbelen geslaagd.

Begin dit jaar werd de al bestaande Vriendenkring van Villa Mondriaan nieuw leven ingeblazen door een commissie onder leiding van oud-burgemeester Thijs van Beem. 'Vrienden zijn belangrijk voor een museum', aldus Van Beem. 'Niet alleen omdat hun donatie een aanvullende inkomstenbron is, maar vooral ook omdat het bestaan van een Vriendengroep laat zien dat het museum brede steun heeft van inwoners van Winterswijk en mensen van ‘buiten’. En dát is weer van belang voor subsidiegevers en sponsoren: de wetenschap dat Villa Mondriaan een museum is dat midden in de samenleving staat.'

Het afgelopen jaar zijn actief nieuwe leden geworven. Het museum onderhoudt een warme band met zijn Vrienden door hen regelmatig uit te nodigen voor rondleidingen, openingen, lezingen en kunsthistorische cursussen.

In september maakte een groep van ongeveer vijftig Vrienden een busreis naar het Gemeentemuseum in Den Haag, die de grootste collectie schilderijen van Piet Mondriaan in bezit heeft. Daar werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Aan Zee, waar ook werk van onder anderen Jan Toorop en Jacoba van Heemskerk te zien was.

Ook in 2019 gaan de Vrienden weer op reis. In april wordt een bezoek gebracht aan het Mondriaanhuis in Amersfoort, waar de schilder in 1872 werd geboren. Aansluitend zal er een wandeling zijn waarin de schilder centraal staat.