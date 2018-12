'Het is een schande'; werkgroep woedend om 'kaalslag' op Landgoed Warnsborn

ARNHEM - Woedend zijn ze bij de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem. De bomenkap door Geldersch Landschap en Kasteelen(GLK) op Landgoed Warnsborn is een grote kaalslag, zegt Mark Bosch van de werkgroep. Woensdag worden er over de kap vragen gesteld door Arnhem Centraal en GroenLinks tijdens de raadsvergadering. 'Maar dat is te laat', zegt Bosch. 'Want daarna is het kerstreces en het kappen gaat gewoon door.'

De werkgroep probeerde al met een handtekeningenactie de kap te stoppen, maar het mocht niet baten. 'Het is een schande', briest Bosch. 'Dit kun je niet meer onder de noemer landschapsbeleid scharen. Hier worden gewoon gezonde beuken en Amerikaanse eiken gerooid puur voor winstbejag. Om het hout. Omdat ze geen subsidie meer krijgen en zo het bos te gelde maken.'

Triest

'Onzin', zegt boswachter Ben Oosting van GLK. 'De kosten van de kap wegen absoluut niet op tegen de opbrengst van het hout. Er stonden gewoon slechte bomen en we moesten vernieuwing brengen in dit gebied.'

De boswachter snapt best dat het er triest uitziet op de plek waar nu gekapt is. 'Maar het is maar 0,7 procent van het landgoed. Je moet het echt zien over het hele gebied. En er komt nieuwe aanplant, dus het valt nogal mee met die kaalslag.'

Warnsborn is niet de enige plek waar het mensen opvalt dat er flink gekapt wordt. In november was er discussie rond bomenkap op Landgoed Slangenburg in Doetinchem en in oktober was er protest tegen het ruimen van populieren in de Ooijpolder bij Nijmegen.

Ontbossing

'Het klopt inderdaad', zegt Eric Arets, onderzoeker bos-ecosystemen van de Wageningen University (WUR), 'er wordt steeds meer gekapt. We hebben ook te maken met ontbossing in Nederland.' En dat is nadelig voor onze klimaatdoelen, want in bomen wordt CO2 opgeslagen.

Zolang er herplant is, is bomenkap niet zo'n probleem, zegt de wetenschapper, maar er wordt volgens hem niet genoeg gehandhaafd op die herplant. 'Ontbossing is echt een probleem. Het is niet voor niets onderdeel van het klimaatakkoord van Parijs, waar onlangs in Polen nog een klimaattop over was. En het is natuurlijk heel raar dat we ons wel druk maken over de ontbossing van de regenwouden, maar niet over wat er in ons eigen land gebeurt.'

Toch is Arets hoopvol gestemd. 'Ik denk dat het besef dat dit belangrijk is, door het klimaatakkoord wel steeds beter doordringt. Bij landeigenaren én bij de gemeenten en provincie die moeten handhaven. Ik ben optimistisch.'