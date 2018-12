Rust terug bij Zutphens zwembad, gemeente dekt financiële tekorten

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen trekt opnieuw geld uit om de begroting van Zwembad De IJsselslag rond te krijgen. Het gaat om een tekort van bijna 150.000 euro over de jaren 2016 en 2017. Dat heeft de gemeenteraad van Zutphen maandag besloten.

De fracties zijn blij dat het weer beter gaat met het zwembad. Er is rust, het ziekteverzuim is teruggelopen en het contact met zwemvereniging de IJsselmeeuwen is verbeterd.

Verbazing en zorgen

'Maar we blijven ons verbazen dat we nu nog tekorten uit 2016 en 2017 moeten dekken', zegt de PvdA-fractie. Jansen van Bewust ZW wil dat de cijfers over 2018 in de eerste twee maanden van volgend jaar bekend worden gemaakt en de SP blijft zich zorgen maken over de begroting. Ze strijden er al langer voor om van IJsselslag een volwaardig recreatiebad te maken. 'Wij waarschuwen de wethouder. We hopen dat we hier over een jaar niet weer opnieuw staan', zegt Müller van de SP.

Wethouder Werger laat weten dat er iedere keer een stijgende lijn te zien is en dat er gekeken gaat worden naar de invullen van doelgroepen zwemmen.

Minder inkomsten dan verwacht en hoge personeelskosten

Het zwembad heeft een ingewikkelde periode achter de rug. Eind vorig jaar trad een nieuw bestuur aan dat er voor moest zorgen dat de rust zou terugkeren. Daarnaast moest de bedrijfsvoering op orde worden gemaakt en moest de relatie met de zwemverenigingen die gebruikmaken van het bad hersteld worden.

Het nieuwe bestuur heeft alle financiën op een rij gezet en blijkt nu geld tekort te komen. Het tekort wordt veroorzaakt doordat de huren voor verenigingen naar beneden zijn bijgesteld, door hoge personeelskosten en achterblijvende opbrengsten uit de horeca. Ook waren er in 2016 en 2017 minder bezoekers dan verwacht.

