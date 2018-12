Shishalounge weer open na vondst handgranaat

CULEMBORG - Shishalounge Lounge 'n Chill in Culemborg is deze maandag gewoon weer open. Zondag werd de omgeving van de zaak ontruimd nadat een handgranaat was gevonden.

Advocaat Anis Boumanjal en de eigenaar van de zaak hebben maandagavond gepraat met burgemeester Van Grootheest van Culemborg. Dat was een prettig gesprek, zegt de advocaat. 'De burgemeester neemt dit heel serieus, ook omdat dit heel Culemborg treft. Hij bood een luisterend oor.'

De eigenaar is nog steeds aangedaan. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan. 'Het onderzoek is in volle gang', zegt Boumanjal. 'We hopen dat er op korte termijn aanhoudingen plaatsvinden.'

Vastgeplakt aan het raam

Het is voor de advocaat en de eigenaar niet duidelijk uit welke hoek de bedreiging komt. 'Was dat maar waar', zegt Boumanjal. Hij wil niet zeggen of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen bij de shishalounge.

De vader van de eigenaar vond de handgranaat zondagmiddag. Het explosief zat vastgeplakt aan het raam van de horecazaak aan de Oude Vismarkt. Door de vondst van de granaat moest een deel van de kerstmarkt worden ontruimd.

Eerder zei de advocaat dat de eigenaar vaker is bedreigd. 'Dit valt in het niet bij bedreigingen die hij meer dan een jaar geleden in de privésfeer heeft gekregen en waar ik verder niets over kan zeggen. Of er een relatie is tussen toen en nu weet ik niet.'

Zie ook: