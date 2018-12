Partij voor de Dieren komt met eigen gedicht: 'Omgevingsvisie net een profielwerkstuk'

ARNHEM - Een motie, zo'n vijftien amendementen en zelfs een eigen gedicht. De Partij voor de Dieren zet woensdag tijdens de vergadering van de Provinciale Staten vol in op één onderwerp: de omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie schrijft de provincie wat voor plannen ze heeft met het landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar in het jongste document heeft Gelderland ook een gedicht opgenomen, gemaakt door de stadsdichter van Arnhem Jesse Laport. Dat gaat over Gaaf Gelderland.

Leuk idee, maar niet handig

'Dat is best een leuk idee, maar zo'n gedicht hoort niet in een visiestuk thuis', reageert Luuk van der Veer, fractievoorzitter van de PvdD. 'Wij moeten dat kunnen aanpassen, maar er zitten auteursrechten op. En als de visie verandert, moet het gedicht ook kunnen veranderen.'

Toch doet de Partij voor de Dieren zelf ook een poging. 'Niet de kwaliteit van het origineel, wij zijn geen dichters.' Het gedicht begint met een lofzang op de koe in de wei.

Ik zie een Gelderland voor me waar koeien tevreden in de wei staan

Waar biggetjes hun staarten mogen houden en vrij van A naar B kunnen gaan

Ik zie een Gelderland voor me waar vogels niet met hagel worden beschoten.

Waar een opvang is voor aangereden dieren en geen kalfjes worden doodgespoten.

Dieren zijn ook inwoners

Ook vindt de Partij voor de Dieren het jammer dat er amper over dieren wordt gesproken in de omgevingsvisie. 'Dat zijn volgens ons ook inwoners van de provincie. Er is voor zeven thema's gekozen en dierenwelzijn zit daar niet tussen.'

Bovendien lijkt de opbouw van het document volgens Van der Veer meer op een schoolproject. 'Foto's en een gedicht. Het is net een profielwerkstuk. Het moet gewoon een duidelijk document met een duidelijke visie zijn.'

De amendementen en de motie dient de partij woensdag in tijdens Provinciale Staten. Een deel van de stukken wordt gesteund door andere partijen, het gedicht zit daar overigens niet bij.