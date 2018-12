De een is in paniek, de ander laconiek: leerlingen reageren wisselend op wapenfilmpje

'Je moet me afmelden, je moet me afmelden', riep Huijgen haar dochter maandagochtend door de telefoon. 'Ze zei dat er pistolen op school waren', vertelt Huijgen op Radio Gelderland. 'Het gekke is dat je gewoon handelt', gaat ze verder. 'Mijn eerste prioriteit was haar rustig houden en erachter komen wat er aan de hand was. De wildste geruchten gingen rond.'

In deze video is het wapenfilmpje te zien:

Huijgen kwam er al snel achter dat het om een wapenfilmpje op Instagram ging. 'Ik heb het filmpje zelf gezien en ik ben geschrokken van de impact en de gevolgen. Ik vond de beelden niet heel schokkend. Ik raakte wel in paniek van de paniek van mijn dochter', gaat ze verder.

'Ik snap de commotie niet zo'

De dochter van Huijgen kwam maandagmiddag naar huis, maar haar zoon is op school gebleven. 'Die ging er op een andere manier mee om.' Ook andere leerlingen leken niet echt onder de indruk van het filmpje. 'Ik snap de hele commotie niet zo,' vertelt Mees. Samen met drie andere leerlingen was hij uitgerekend vandaag begonnen met een goededoelenactie.

Luister hier het hele gesprek met Astrid Huijgen op Radio Gelderland terug:

De Culemborgse burgemeester Van Grootheest was in verband met de opening van de actieweek toevallig aanwezig. 'Het is natuurlijk niet normaal, zo'n filmpje. Daarom is het heel erg goed dat de politie onderzoek doet naar wie dit online gezet heeft. Gelukkig is iedereen rustig gebleven en heeft iedereen professioneel gehandeld.'

