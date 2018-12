Deel dit artikel:













Mogen barmhartige Samaritanen Leo en Hannes daklozen blijven helpen? Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem wil in overleg met Leo de Waal en Hannes Donkervorst over hun vrijwilligerswerk voor daklozen in de Rijnstad. Een woordvoerder van de gemeente zegt: 'We gaan gewoon in overleg een oplossing zoeken.'

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

De Waal en Donkervorst staan iedere zondag met hun tent bij het Musispark. Hier geven ze daklozen koffie, soep, brood en als het lukt ook nog wat kleren. Ze krijgen van de Albert Heijn aan de Eusebiusbuitensingel iedere week 20 euro om aan eten te besteden voor het project. Geschikte plek zoeken Maar toen de twee onlangs werden gecontroleerd door de handhaving moesten ze opbreken, omdat zij geen vergunning hebben. Die moeten ze nog aanvragen. De gemeentewoordvoerder: 'We gaan kijken of er een geschikte plaats is om een standplaatsvergunning voor te kunnen verlenen. Het is niet erg realistisch om te vragen elk uur te verplaatsen. Ik denk dat je die tent niet eens in een half uur kunt opzetten. Dat gaan we dus ook niet vragen.'