Rechter kritisch over sluiting Nijmeegse kebabzaken

NIJMEGEN - Horeca-uitbater Adem Geyik uit Nijmegen en zijn advocaat liepen maandagmiddag met vertrouwen de rechtszaal uit. Afgelopen week werden de vier zaken van Geyik vanwege slecht levensgedrag gesloten door burgemeester Bruls. Geyik besloot de sluitingen aan te vechten.

De ondernemer runt drie kebabzaken (in de Bloemerstraat en aan Plein '44) en café Het Alternatief in de In de Betouwstraat. Dat laatste café runt Geyik pas sinds mei 2018. Toen is er door de gemeente een vergunning voor verleend. Op dat moment kon er dus geen sprake zijn van slecht levensgedrag, zo stelde de rechter. Anders had de vergunning niet mogen worden afgegeven.

Toch meent de burgemeester nu, een half jaar later, dat Geyik toch slecht levensgedrag kan worden verweten. En dus werden alle vergunningen voor zijn vier horecazaken ingetrokken. 'Maar wat is er dan in de tussentijd gebeurd', vraagt de advocaat van Geyik zich hardop af. 'Het zijn prangende vragen. De rechter vroeg er dan ook voortdurend op door', vertelt hij.

De rechter legde de juristen van de gemeente op sommige momenten het vuur na aan de schenen. Want waarom is er nu ineens sprake van slecht levensgedrag?

Alcohol en leidinggevende

De gemeente beroept zich op meerdere zaken, maar slechts twee argumenten lijken relevant. Eind september was er tijdens een gemeentelijke controle geen leidinggevende aanwezig in café Het Alternatief, terwijl dat wel verplicht is. 'We gingen om 18:00 uur open en de controleurs stonden gelijk op de stoep. Er waren nog geen klanten en de aanwezige medewerkers waren bezig met voorbereidende werkzaamheden. De bedrijfsleider was onderweg', stelt Geyik tijdens de behandeling van zijn zaak.

Eind vorige maand werd er tijdens een controle in één van de zaken alcohol verkocht aan een vrouw, zonder haar leeftijd te controleren. De advocaat van Geyik noemt die vrouw een 'lokvolwassene', aangezien ze exact 18 jaar was op het moment van de controle. De uitbater had haar ondanks dat om een legitimatie moeten vragen, zo stelt de gemeente.

'Niet de ideale schoonzoon'

De juristen van de gemeente grepen verder terug op het verleden van meneer Geyik. Zo werd er ooit een taser in zijn zaak gevonden, was hij betrokken bij verschillende incidenten in Duitsland en is hij eerder veroordeeld. 'Het is dus zeker niet de ideale schoonzoon', zegt een van hen. Toch kende de gemeente het verleden van meneer Geyik ook toen er in mei van dit jaar een nieuwe vergunning werd afgegeven voor café Het Alternatief. Toen leek er geen vuiltje aan de lucht en kreeg hij enkel een bestuurlijke waarschuwing met het verzoek om zich netjes aan de regels te houden.

'Als de burgemeester kan hardmaken dat de zogenoemde regels omtrent zedelijk gedrag zijn overtreden, dan is de uitspraak redelijk voorspelbaar', zei hoogleraar strafrecht Henny Sackers eerder. 'Dan moet de burgemeester de horecavergunning intrekken. Dat is geen keuze, maar staat in de wet.' Of dat met twee controles tussen mei en november ook het geval is, lijkt nu de vraag.

'Bruls schiet met kanon op een mug'

'De burgemeester schiet met een kanon op een mug', stelt de advocaat van Geyik, die ervoor pleit om de zaken voorlopig open te houden. Hij is van mening dat de gemeente een veel te zwaar middel inzet. De juristen van de gemeente houden vast aan de verschillende controles en andere feiten uit het verleden. 'Het is een optelsom', zo zeggen ze.

Voor donderdag doet de rechter uitspraak.

Zie ook: Burgemeester of crimefighter? 'Ik wil mijn zaken weer open'