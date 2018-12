Defensie knalt er lustig op los: honderden oude handgranaten de lucht in

De handgranaten zijn in principe in orde, maar er wordt uit veiligheidsoverwegingen geen risico mee genomen. 'We weten niet precies hoe het gaat met het springstof in de granaten. Als we dat gaan vervoeren over de weg, dan is dat niet veilig. Vandaag de keuze dat we het gewoon vernietigen hier op de basis. Dat is ook nog eens de snelste oplossing.' vertelt majoor Klaver.

Maandagochtend werden er zo'n negentig granaten tot ontploffing gebracht in drie verschillende springladingen. Ze werden begraven onder een grote hoop zand waarop weer een lading springstof werd gelegd.

'We maken nou eenmaal geluid'

Inwoners van Oldebroek, 't Harde en Wezep kunnen de knallen horen, zegt kampcommandant Schuurman. 'We maken nou eenmaal geluid, daar kunnen we niets aan doen. Wel proberen we de overlast zo goed mogelijk te beperken. We informeren de bewoners ook wanneer we gaan schieten.'

