Vegetarische Balkenbrij

Ingrediënten:

- ½ liter ‘hoog op smaak’ groentebouillon

- Ca. 8-10 g rommelkruid, evt. wat meer

- Ca 300 g biet, schoon gemaakt

- Ca 250 g boekweitmeel, evt. meer

- Zout

Bereiding:

Maal of rasp de biet in een keukenmachine, niet al te klein want er moet structuur in de bietenbrij blijven.

Breng de zoute groentebouillon aan de kook in een pan met een dikke bodem. Voeg de geraspte biet en het rommelkruid toe. Kook de biet tot bijna gaar, het moet wel biet met ‘bite’ blijven. Vermeng het boekweitmeel met wat warme bouillon tot een papje en voeg dit dan deel voor deel toe aan de kokende bietbouillon. Roer goed en voeg zoveel boekweitmeel toe dat er een heel dikke brij ontstaat. De massa moet zo dik worden dat de pollepel er rechtop in kan blijven staan en je geen glans meer op de brij ziet; dof = gaar.

Proef of de brij op smaak is, evt. extra rommelkruid en/of zout toevoegen. Schep de massa in de gewenste vorm. Een flexibele (cake)vorm laat zich gemakkelijk storten. Druk de brij goed aan zodat alle lucht eruit is. Dit kan door een dik folie erop te leggen en het met de hand aan te drukken. Laat (een nacht over) afkoelen, eerst ca. 2 uur buiten de koeling tot de eerste hitte eraf is, en dan in de koeling, met het folie eraf.



Snijd de brij in plakken van ca. 1 cm. Doe zoveel vetstof in een koekenpan dat de bodem helemaal bedekt is. Een combinatie van boter en olie gaat heel goed. Maak goed heet, dan neemt de balkenbrij niet direct alle vet op en krijgt hij een lekker krokant korstje. Hard van buiten, zacht van binnen: dat is de lekkerste balkenbrij (een kroket zonder paneerlaag ). Haal uit de pan en leg, indien nodig, op keukenpapier om het vet op te vangen. De gebakken brij kan ook nog even een hete oven in om verder korst te vormen of om op te warmen.

En hoe presenteer je het dan?

- Met een frisse salade van bv rucola, bietenblad, rucola, eikenblad, postelein, waterkers, spinazie, lofblaadjes.

- Bietenhummus met mierikswortel, honing-walnootdressing, kruidenmosterd.

- Appel, stroop, (bieten)piccalilly, geroosterde boekweitkorrels.