De Graafschap - Vitesse live te volgen op Radio Gelderland

DOETINCHEM - De derby tussen De Graafschap en Vitesse is aanstaande zondag live te volgen op Radio Gelderland. De veelbesproken wedstrijd was binnen een uur uitverkocht.

De Graafschap is de hekkensluiter in de eredivisie, maar van die positie willen de Superboeren aan het einde van dit jaar graag af. Die uitgelezen kans hebben ze zondag in de derby tegen Vitesse, op de eigen Vijverberg. De Arnhemmers hebben het daar traditioneel vaak lastig. De vorige confrontatie (in 2016) eindigde in 2-2.

Vitesse kent een wisselvallig seizoen. De ploeg van de Russische trainer Leonid Slutskiy wil de traditionele top drie aanvallen en speelt af en toe briljant, maar laat vooral tegen lager geklasseerde ploegen punten liggen. Daarom staat Vitesse voorlopig op de zesde plaats. Een flater op De Vijverberg kan de ploeg zich eigenlijk niet permitteren.

De wedstrijd is aanstaande zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur live te volgen in Café GLD op Radio Gelderland. Het commentaar vanaf De Vijverberg is van Jan Sommerdijk en Sander Maassen van den Brink. De presentatie is in handen van Maarten Daam.

Daarnaast brengen we voorbeschouwingen, reportages en reacties in onze nieuwsuitzendingen op radio en tv. Kijken en luisteren kan ook online.