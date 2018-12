Rechter: café en tapasbar Nijmegen blijven dicht vanwege 'slecht levensgedrag'

NIJMEGEN - Café De Fiets en tapasbar Tio Pepe in Nijmegen blijven op slot. Dat heeft de rechter maandagmiddag besloten. Burgemeester Bruls sloot de zaken eerder, maar eigenaresse Marga Bubeck ging daartegen in beroep.

Bedrijfsleider Sjoerd Tonissen wordt 'slecht levensgedrag' verweten en betrokkenheid bij een aantal geweldsincidenten. Ook zou er sprake zijn geweest van geluidsoverlast. Begin november ging de burgemeester daarom over tot sluiting. Opvallend is dat Tonissen niet de eigenaar van de zaken is.

'Mijn inmiddels ex Marga Bubeck treft geen enkele blaam, integendeel benadruk ik nogmaals, ze is vaak te zorgvuldig', schrijft Tonissen in een emotioneel betoog op Facebook. Toch moeten de zaken, die dus van Bubeck zijn, dicht blijven vanwege zijn slechte levensgedrag. 'Als Bruls zo nodig moet ingrijpen: stuur mij weg, maar laat de zaken open. Als ik weg ben, is het probleem opgelost', aldus Tonissen.

In moeten grijpen

De rechter en de gemeente Nijmegen gaan niet in die redenatie mee. Bubeck had, als eigenaresse van de horeca-gelegenheden, in kunnen en moeten grijpen. In de rechtszaal gaf Bubeck nog aan door te willen met de zaken, zonder dat Tonissen daarbij betrokken zou zijn. Het mocht niet baten.

'De incidenten rechtvaardigen een intrekking van de horeca-vergunningen', besloot de rechter.

