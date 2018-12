Communicatietoppers gezocht

.

We willen als Voorster samenleving de kans verkleinen dat inwoners van onze gemeente in problemen komen. Dat is het doel van het project Voorst onder de Loep. Dit kunnen allerlei problemen zijn, variërend van overgewicht bij jeugd tot eenzaamheid bij ouderen. Met inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente werken we hier de komende vier jaar aan. Er worden verschillende acties opgezet door allerlei instanties in alle kernen in de gemeente. Om deze acties (tot nu toe ruim 130) te kunnen volgen zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om bijvoorbeeld een beeldverslag van een actie te maken. Of juist een verslag van een actie.

Wij zoeken dus communicatietoppers die het leuk vinden om de acties in onze gemeente te volgen. Het is een flexibele job, waar je zoveel tijd in mag steken als je zelf wil. Je krijg de kans om een positieve bijdrage te leveren aan je eigen dorp en samenleving. We bieden samenwerking in een heel leuk team en een vrijwilligers- en onkostenvergoeding. Maak je graag foto's? Of vind je het leuk om een artikel te schrijven? Of ben je juist degene die een vlog kan maken over een actie? Dan zoeken we jou! Interesse? Meld je dan aan. Wil je meer informatie, laat het weten.

