Rechtszaak over aanhouden en vastzetten uitgewezen kinderen

UTRECHT - De rechter buigt zich vandaag nog een keer over de kwestie Andropov. Nu gaat het niet over het al dan niet verstrekken van een verblijfsvergunning voor de familie, maar over de aanhouding en het vastzetten van de 14-jarige Maksim Andropov en zijn 10-jarige broertje Dennis.

De twee werden vorige week woensdag bij een regulier bezoek aan het politiebureau aangehouden en overbracht naar het detentiecentrum in Zeist. Vanuit dat centrum zijn de twee zaterdag uitgezet naar het land van herkomst van de familie, Oekraïne.

Bij aankomst in het detentiecentrum kreeg het tweetal advocaat Ferdinand Verweij toegewezen. Die boog zich over hun aanhouding en stelde afgelopen vrijdag dat 'minderjarige kinderen zonder begeleiding in een detentiecentrum vastzetten niet kan'. Hij kondigde toen ook aan de zaak aan de rechter voor te zullen leggen, ook al zou de rechtszaak de uitzetting van Maksim en Dennis niet voorkomen.

Het Ministerie van Justitie stelt dat onbegeleid vastzetten van minderjarigen in een detentiecentrum wel degelijk mogelijk is. Ook was er in het centrum in Zeist ondersteuning voor de jongens.

School

De familie Andropov woonde sinds 2001 in Nederland, waarvan deels in Culemborg. Daar gingen de drie kinderen uit het gezin ook naar school. Toen alle verzoeken om een verblijfsvergunning op niets uitliepen werd de familie begin juli van dit jaar uitgezet naar de Oekraïne. Om afscheid te kunnen nemen van hun schoolgenoten kwamen Maksim en Dennis in september op de toeristenvisum naar Nederland. Aan dat verblijf kwam dus op last van de rechter zaterdag een einde.

