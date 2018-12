Kermis niet blij met nieuwe markt Apeldoorn: 'Zo kunnen wij niet uitbreiden'

Apeldoorners konden tot maandag hun stem uitbrengen op het design van hun keuze. In de ontwerpen moest rekening worden gehouden met de handel en kermis. Maar of dat gelukt is, moet de toekomst uitwijzen.

Bekijk hier een video van RTV Apeldoorn over de markt:

Fatsoenlijk openbaar plein

José Bonenberg is voorzitter van de Apeldoornse handelsvereniging. Zij ziet bij één ontwerp mogelijkheden: die van de houten markthal. Ook evenementen kunnen dan goed georganiseerd worden, denkt zij. 'Een fatsoenlijk te gebruiken openbaar plein is nodig voor de ambulante handel. En voor de kermis en andere grote evenementen.'

Kermisexploitant Belinda Sloots is juist bang dat er, ongeacht welk plan, niet veel van het huidige plein overblijft. 'Ik begrijp best dat het Marktplein nu wat kaal is. Maar van de andere kant, als ik de vier schetsen bekijk denk ik dat het hier en daar toch aangepast kan worden, waardoor het evenement niet helemaal verloren gaat. Want er is gewoon weinig evenemententerrein in Apeldoorn.'

Stadse allures

De Koningskermis heeft plannen om te groeien en kan de ruimte dus goed gebruiken. Sloots: 'Wij waren eigenlijk van plan om uit te breiden, zodat het wat meer bruisend wordt en stadse allures krijgt, in plaats van in te krimpen.'

Uitbreiden betekent in de huidige situatie volgens haar dat het nieuwe Marktplein de ruimte niet meer kan bieden. Daarbij wordt het plein straks onderkelderd, met onder meer parkeergarages. Die kunnen de druk van bovenaf, door grotere attracties, wellicht niet aan, legt Sloots uit.

De exploitant besluit: 'Tegenhouden kan ik het niet, want de plannen liggen al op tafel. Maar wat kunnen wij dan aan kermis nog neerzetten, kunnen we nog een straat afsluiten, zodat wij daar als kermis niet op achteruitgaan? Anders kunnen wij niets meer brengen...'