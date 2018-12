Wereldprimeur: adelaarsrog in Burgers' Zoo aan de pil

ARNHEM - Een wereldprimeur in het aquarium van Burgers' Zoo in Arnhem. Een adelaarsrog is daar sinds twee jaar aan de pil. De dierentuin startte de proef om inteelt te voorkomen en met succes, want adelaarsrog nummer twee heeft sindsdien geen jonge rogjes meer gekregen. Nooit eerder slaagde anticonceptie bij vissen, aldus de dierentuin.

Burgers' Zoo is het centrum van het internationale kweekprogramma voor haaien- en roggensoorten. Het programma heeft als doel om genetisch gezonde aquariumpopulaties in stand te houden, zodat er geen dieren meer uit het wild gehaald hoeven te worden. 'Ons succes werd eigenlijk een probleem', zegt Max Janse.

Een beetje dimdammen

De bioloog van Burgers' Zoo besloot daarom samen met dierenarts Henk Luten anticonceptie op de vissen toe te passen. 'We hebben al 58 adelaarsrogjongen gehad. 'Echt uniek in de wereld. Alleen, ze zijn van twee vrouwtjes', schetst de bioloog het probleem. Er dreigde een oververtegenwoordiging van hun genetische materiaal in de Europese populatie adelaarsroggen. 'Dus, we zullen het een beetje moeten dimdammen.'

De toegediende anticonceptie is de zogeheten prikpil. Bij zoogdieren wordt dit al langer toegepast. Maar of het ook bij vissen zou werken was de grote vraag. 'We hebben gewoon gezegd: waarom gaan we het niet eens gewoon proberen of zo'n anticonceptie van zoogdieren ook bij vissen werkt.'

Het toedienen van de prikpil was nog niet zo eenvoudig: 'Het is een hele grote vis van zo'n 80 kilo, 1 meter 80 breed. Je moet het dier wel eerst even vangen. Dat is natuurlijk wel even een stevige oefening. Dan de prikpil toedienen en toen was het afwachten. Dat was allemaal twee jaar geleden en sindsdien is er eigenlijk niks meer gebeurd.' Kortom de prikpil werkt ook bij vissen. 'Iedere acht maand had ze één of twee jongen en dat is twee jaar geleden gestopt.'

Het gerenomeerde vakblad Journal of Fish Biology publiceert hier maandag een wetenschappelijk artikel over.