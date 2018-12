Ook mogelijk vervuilde grond van Vink gebruikt in Veenendaal

De gemeente Veenendaal bevestigt dat de veelbesproken partij mogelijk vervuilde grond van afvalverwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld in de gemeente is toegepast. Het gaat om een partij zand van 264 ton. De grond is gebruikt onder het kerkgebouw De Poster aan het Schrijverspark in Veenendaal. De grond was bedoeld als bodemsanering en bodemverbetering voorafgaand aan de bouw.

Veenendaal werd een maand geleden ingelicht door de provincie en heeft afgelopen vrijdag een brief gestuurd naar 130 omwonenden. De gemeente gaat de grond na de kerst onderzoeken. De uitslag wordt eind februari verwacht.

Onderzoek in zeven gemeenten

Op dit moment is van zeven gemeenten bekend dat de verdachte grond van Vink is gebruikt. De andere gemeenten die tot nu toe bekend zijn, zijn Barneveld, Apeldoorn, Ede, Leusden, Bunnik, De Bilt. Morgen worden de andere drie bekendgemaakt.

In Apeldoorn, Ede, Leusden, Bunnik en De Bilt ging het om kleinere partijen tot ongeveer 50 ton. In Veenendaal is na Barneveld tot nu toe de meeste grond gebruikt van Vink.

Zand in Leusden vervuild

Leusden heeft als eerste onderzoek gedaan naar de vervuiling van het geleverde zand. De gemeente kwam tot de conclusie dat het zand schoon was. Maar de onderzoekers hebben aan Omroep Gelderland bevestigd dat op één plek de stof tetrachlooretheen is gevonden in de grond van Vink. Door de verhoogde waarde hiervan had de grond niet in een woonwijk mogen worden toegepast, zoals in Leusden het geval is.

De komende maanden zal uit de onderzoeken van de andere gemeenten blijken welke stoffen er in welke mate in de grond zit. Vink heeft altijd gezegd dat de grond schoon is. De GGD heeft de uitkomsten van het onderzoek van Vink beoordeeld en komt op basis daarvan tot de conclusie dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

De 264 ton zand in Veenendaal maakt deel uit van een partij van 10.000 ton zand. Volgens Vink ligt op één plek 6500 ton zand, maar het bedrijf wil niet zeggen waar. De vuilegrondaffaire kwam begin november door Zembla aan het licht, nadat een rapport met een diepgaand onderzoek naar de grondadministratie van Vink openbaar werd gemaakt.

