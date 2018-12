Het regent Michelinsterren in Gelderland: nieuwkomers Flicka in Kerkdriel en Rijnzicht in Doornenburg

Gelderland telt volgend jaar tien restaurants met één of meerdere Michelinsterren. Dat is een ster meer dan vorig jaar. Restaurant Flicka uit Kerkdriel en Rijnzicht in Doornenburg zijn nieuwkomers. Restaurant De Leest in Vaassen blijft de provinciale topper met drie sterren.

Chef-kok Thomas van Santvoort van Flicka nam de Michelinster in ontvangst. Hij kwam zichtbaar geëmotioneerd het podium op. 'Het komt wel even binnen dit.'

Broers Mike en Jim Cornelissen van restaurant Rijnzicht in Doornenburg kregen ook voor het eerst een begeerde ster. Zij zijn vierde generatie in het familiebedrijf. 'We proberen altijd vernieuwend te zijn. Eten moet echte een beleving zijn.'

Gelderland is één restaurant met een ster kwijt: 't Schulten Hues in Zutphen is gesloten.

Drie sterren

Jacob Jan Boerma en Kim Veldman van De Leest in Vaassen houden hun drie sterren en blijven daarmee het enige restaurant in Gelderland met drie Michelinsterren. Een bijzondere prestatie. Alleen De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen hebben ook de maximale drie sterren.

De Leest kreeg tijdens de uitreiking complimenten uit mond van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. 'Zij zijn verbonden met de natuur en zorgen voor seizoensgebonden gerechten.'

Sterrenrestaurants in Gelderland

3 sterren:

De Leest in Vaassen

2 sterren:

't Nonnetje in Harderwijk

1 ster:

Het Koetshuis in Bennekom

Rijnzicht in Doornenburg (nieuw)

't Raedthuys in Duiven

Het Roode Koper in Ermelo

Basiliek in Harderwijk

De Kromme Dissel in Heelsum

Flicka in Kerkdriel (nieuw)

Strandlodge in Winterswijk

Restaurants krijgen de sterren, maar het zijn de chef-koks die ze 'verdienen'. Als een chef-kok met één of meerdere sterren vertrekt bij het restaurant, is de eetgelegenheid haar ster(ren) doorgaans kwijt.

Michelingids

De Michelinster wordt in ons land sinds 1957 jaarlijks uitgereikt. De Witte Holevoet in Scherpenzeel was het eerste restaurant in Gelderland dat dit prestigieuze keurmerk kreeg. Volgens Michelin zijn de sterren een indicatie van de passie, bevlogenheid en het vakmanschap van de betrokken koks.