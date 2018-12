Actiegroep Behoud Kleiput geeft niet op

WINTERSWIJK - De actiegroep Behoud Kleiput blijft zich de komende tijd verzetten tegen het minder diep maken van de kleiput. De gemeente is gestart met werkzaamheden bij de plas aan de Driemarkweg, maar het gezelschap laat in gesprek weten de bijl er niet bij neer te leggen.

'We willen dat de gemeente eens met antwoorden gaat komen', zegt Marvin van der Gaag. Hij spreekt namens de hele actiegroep. 'Wethouder Wim Elferdink heeft gewoon oogkleppen op en die gaat recht vooruit en verder niets.'

Follow the Money

Op 25 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het plan van de zogenoemde verondieping. Een paar dagen later werd begonnen met de stort van vervuilde grond, ondanks een roep vanuit Den Haag om niet te starten.

'Onze plannen zijn nu om milieuorganisaties aan te schrijven en Follow the Money is er nu ook mee bezig', aldus Van der Gaag. Daarnaast volgt op maandag 7 januari een gesprek met burgemeester Joris Bengevoord over de kwestie.

'Informatie kon beter'

De actiegroep is niet tevreden over hoe het besluit in de raad tot stand is gekomen. 'Er zouden inspraakavonden en bijeenkomsten zijn met de buurt, maar dat is nooit gebeurd.' Wethouder Elferdink wil na de eerste periode van inbrengen van grond opnieuw in gesprek met de groep.

De gemeente erkent dat de informatievoorziening beter had gekund en laat weten: 'We hebben begrip voor de zorgen die leven in de samenleving, maar benadrukken dat de verondieping van de kleiput past binnen de geldende regelgeving en dat we bij de uitvoering zeer zorgvuldig te werk gaat.'