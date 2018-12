Na vondst handgranaat: 'Binnen 10 minuten stonden we achter een afzetlint naar een lege straat te kijken'

CULEMBORG - 'Paniek was er niet, maar het was wel vervelend', zo beschrijft Raijmond Rison de ontruiming van de kerstmarkt in Culemborg na de vondst van een handgranaat. 'Op dat moment baalden we vooral dat het gebeurde tijdens zo'n leuk evenement,' aldus het bestuurslid van de ondernemingsvereniging.

De handgranaat werd zondagmiddag gevonden aan de deur van shishalounge Lounge 'n Chill aan de Oude Vismarkt in Culemborg. De vader van de eigenaar vond het explosief rond 15.00 uur, net op het hoogtepunt van de kerstmarkt die op dat moment aan de gang was. 'Bij mij in de zaak liep het lekker,' vertelt Rison, eigenaar van een kledingwinkel. 'Ik had nog wel een keer het bedrag kunnen verdienen dat ik op dat moment had. Het was gezellig in de stad, maar binnen 10 minuten stonden we ineens achter een afzetlint naar een lege straat te kijken.'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Raijmond Rison (tekst gaat verder onder de audio):

'Ruiten ingegooid bij viswinkel'

De eigenaar van de shishalounge heeft ook een viswinkel in Culemborg, vertelt Rison. Vorig jaar werden daar de ruiten ingegooid. 'Dat was allemaal heel vervelend voor hem. Het is nog steeds niet duidelijk uit welke hoek dat kwam.' Of de incidenten met elkaar te maken hebben, durft de ondernemer niet te zeggen. 'Ik weet er het fijne niet van.' Wel liet de advocaat van de eigenaar Omroep Gelderland eerder al weten dat de eigenaar in het verleden vaker is bedreigd.

'Het is enorm intimiderend'

Zo rustig als Rison bleef toen de granaat werd gevonden, zo geschrokken was de buurman van de lounge. 'Je schrikt je dood. Ik vind het enorm intimiderend.' De buurman werd door de politie uit zijn huis gehaald. 'Daarna liep ik toch wel een beetje verdwaasd door de stad. Ik hoop dat de gemeente ervoor zorgt dat dit niet meer gebeurt want ik vind dit echt van een andere planeet.'

De politie onderzoekt de zaak en de eerdere bedreigingen. Er is nog geen verdachte in beeld.

