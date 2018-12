Kinderen denken mee over logeernachtje tussen de boeken

De speciale avonden worden gehouden in februari, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Kinderen van de Weekendschool in Nijmegen kregen zondag een aantal workshops en ze dachten mee over het programma.

'Deze kinderen worden een ambassadeur', vertelt Marjolein Hordijk van de bibliotheek Gelderland-Zuid. 'Dat wordt een sneeuwbal. Die gaat rollen en dat is waar we naar op zoek zijn.'

'Als er een kind is dat er een hele nacht een hele nacht alleen maar boeken willen lezen, prima. Maar er zijn ook allerlei programma's, workshops, verhalenvertellers, alles rondom verhalen en lezen.'

De kids gaan uiteindelijk samen met hun ouders overnachten in een tentje in de bibliotheek. Dat gebeurt in de bibliotheken De Marienburg, Beuningen, Overasselt en Zwanenveld. In die laatste vestiging gingen de leerlingen zondag al aan de slag. Zo kregen ze onder meer een workshop stop-motion om filmpjes te maken om hun ouders te enthousiasmeren.

De kinderen die in februari komen logeren komen veelal uit arme gezinnen. Via de Weekendschool krijgen ze op zondag aanvullend onderwijs, dat wordt bekostigd door Stichting Leergeld.